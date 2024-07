Centrodestra in conclave | leader regionali compatti su Ugolini nodo lista del presidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Bologna, 6 luglio 2024 – Il nome non è ancora ufficiale, ma di sicuro si è fatto un passo avanti. Obiettivo: chiudere in fretta, al massimo a fine luglio, così da avere quasi quattro mesi di tempo per la campagna elettorale. Ilaccelera sul candidato per le prossimedell’Emilia-Romagna. Ieri si sono riuniti i principali protagonisti della coalizione che verrà, presenti Michele Barcaiuolo, Matteo Rancan e Valentina Castaldini,di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, ma anche i referenti di Noi Moderati, Rete Civica e Udc. Non un incontro risolutivo, visto che tocca ainazionali trovare la quadra, ma di certo il primo passo per mostrare la compattezza delle forze politiche su una possibile candidatura civica.