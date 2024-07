Blitz anti-prostituzione Centri massaggi al setaccio Espulse tre cinesi irregolari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Stretta della Polizia di Stato sui luoghi utilizzati come bordelli dalla criminalità straniera. Sia appartamenti privati che esercizi pubblici sono finiti nel mirino delle forze dell’ordine: in essi, infatti, le prestazioni sessuali a pagamento erano dissimulate con inesistenti attività professionali pubblicizzate anche on-line attraverso siti e piattaforme di messaggistica dedicate. I poliziotti hanno effettuato una maxi operazione in diverse province italiane ma l’attività investigativa si è concentrata anche sul territorio della Bassa Lodigiana e di Lodi città. Dopo un controllo e monitoraggio dei siti on-line, gli investigatori, fingendosi i clienti interessati, hanno concordato un appuntamento e preso contatti telefonici. In un centrodel centro di Lodi, durante il, sono state rinvenute due dosi di sostanza stupefacente trovate in tasca ad un cliente segnalato all’autorità prefettizia per uso personale.