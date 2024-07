Automobili scatta il nuovo obbligo dal 7 luglio | a cosa fare attenzione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 6 luglio 2024) Cambia tutto a partire dal domani, domenica 72024, quando entrerà in vigore una normativa europea che riguardae non solo. Tutti i nuovi veicoli, dalle auto ai furgoni, dai camion agli autobus, venduti nell’Ue a partire dal 7dovranno obbligatoriamente avere una serie di funzionalità aggiuntive. Disi tratta ecambierà per glisti italiani? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Trovato corpo nel parco: è giallo in Italia Leggi anche: Pensava che la moglie lo tradisse poi arriva la diagnosi choc: cos’è successo Auto, sistemi di sicurezza obbligatori a partire dal 72024 Tutte le nuove auto in vendita nell’Unione Europea, e dunque anche in Italia, a partire da domani, dovranno avere installati una serie di sistemi di sicurezza.