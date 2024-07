Un territorio colluso L’appello del sindaco | Più collaborazione contro le infiltrazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) "È la conferma del radicamento forte e presente, in città e in tutto ilprovinciale, degli affiliati alla ‘ndrangheta e di quanti sono collusi con loro". Per ildi Lecco Mauro Gattinoni, l’ulteriore conferma del radicamento forte e presente, a Lecco come in provincia, di boss e picciotti della criminalità organizzata, e di quanti li fiancheggiano e sostengono, arriva dall’ennesima interdittiva antimafia adottata, il mese scorso, dal prefetto di Lecco Sergio Pomponio. L’interdittiva è quella nei confronti dei responsabili del circolo Arci Farfallino, di cui era vicepresidente Giuseppe Mazzei. Giuseppe Mazzei è un imprenditore di 50 anni originario di Cerva, provincia di Cosenza, in Calabria, paese dei Caprino della ‘ndrina di Petronà, legati al solito Franco Trovato, il capo dei capi della "Coco connection" lombarda, che, nonostante abbia trascorso più di metà dei suoi 77 anni in carcere al 41 bis, riuscirebbe ancora a curare gli affari di famiglia da dietro le sbarre.