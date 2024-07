Ultime Notizie Roma del 05-07-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di tutti i numerosi appuntamenti in questo particolarissimodi elezioni in ogni angolo del globo il voto nel Regno Unito è quello che ha presentato la carta il risultato meno prevedibile la vittoria di laborioso I conservatori dopo 14 anni di governo Tori secondo quanto programmato dai sondaggi infatti che il Tarm era capo del partito laburista si appresta a dare lo sfratto al premier uscente Ricky zoom dopo che ha mangiato le elezioni politiche lo scorso XXII Maggio conosce nario a cui il partito di governo sembra ormai rassegnato mentre dalle parti di movimento politico che fu di Tony Blair si pregusta la vittoria è l’unico timore della fluenza che potrebbe rendere il successo o meno fragoroso gli analisti infatti hanno avanzato l’ipotesi che la sento gli stanno aspettando l’esito elettorale torta spingere in molti a non recarsi alle urne incidendo su un’ampia maggioranza parlamentare Tanto è vero che starmene impersona incoraggiato la gente non lasciarti convincere a restare a casa se davvero vuole per il cambiamento sperato è atteso dalla parte dei britannici esplosioni sono stati uniti nella notte alla periferia di Kiev a causa di un attacco Russo condronil ore sono tra l’amministrazione militare della capitale Ucraina aggiunge la difesa anche ieri è stata attivata l’attacco arrivato dal nord si legge il messaggio l’allerta aria Continua nella regione in prossimità di Kiev è operativa da difesa aerea arrestatemi rifugi finché non c’è l’allarme scrivono le autorità l’allarme è suonato nella capitale intorno alle 4:13 locali erano le 3:13 in Italia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è aperte per la cerimonia di apertura della settimana sociale dei cattolici in Italia dal titolo al cuore della democrazia è proprio intorno al concetto di democrazia ruota la lunga riflessione che lo stato ha voluto affidare alla platea del generale convention Center in Porto Vecchio che ascoltato il suo lungo discorso la lunga corsa alla Casa Bianca è sempre più accidentata un presidente in carica stavolta c’è di mezzo New York Times uno dei più prestigiosi quotidiani americani secondo cui Joe biden che ha in mano la nomination Democratica e corre per una conferma lo studio Vale starebbe valutando di lasciare lo sport il tennis Grande Slam Wimbledon nel supera berrettini.