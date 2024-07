Tre laboratori estivi al centro didattico dell’istituto di Agazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un’estate per divertirsi e imparare con i nuovide La Penna Magica. Ildicon sede in via Montefalco presenta il progetto Training Lab che proporrà incontri rivolti a rin età scolare che, divisi in gruppi, potranno vivere diverse attività finalizzate all’acquisizione di nuove competenze.Training Lab è in programma da lunedì 22 a venerdì 26 luglio e da lunedì 19 agosto a venerdì 13 settembre, prevedendo tre possibilità a seconda degli interessi: English Lab, Euro Lab e Mappe Lab.