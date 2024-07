Serie A | Gli anticipi e i posticipi del Napoli per le prime tre giornate

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 5 luglio 2024) La lega diA ha pubblicato le date delletre, scopriamo glie ideldi Antonio Conte. Il calendario delletredelLa LegaA ha reso noto il programma dettagliato delletredel campionato. Vediamo quando scenderanno in campo gli azzurri di Conte. Ilinizierà il suo cammino inA con tre partite che metteranno subito alla prova la squadra: 1ª GIORNATA: Domenica 18 agosto, ore 18:30 – Hellas Verona-2ª GIORNATA: Domenica 25 agosto, ore 20:45 –-Bologna3ª GIORNATA: Sabato 31 agosto, ore 20:45 –-Parma Gli azzurri esordiranno in trasferta al Bentegodi, per poi affrontare due sfide casalinghe consecutive al Maradona. Il programma completo delletrediA La Lega ha stabilito date e orari per tutte le partite delletre