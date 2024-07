Se anche le api come gli uomini non riescono mantenere il normale standard di vita

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 luglio 2024) L ‘apertura di questo scritto fa riferimento ai laboriosi insetti che producono il miele e altri prodotti derivati da esso. Dovrebbe servire a mettere in evidenza una analogia con il comportamento umano: nascono e conducono – almeno fino a qualche hanno fa – un esistenza improntata a produrre, non solo per esse stesse. Tale situazione che, fatti i necessari adattamenti, valeper il genere umano, è sempre più disturbata. Può succedere che, proprioora, l’ambiente dove vivono diventi ostileper le loro attività sociali,gli eventi meteorologici e alcuni interventi umani. Sono tali fenomeni che attentano alla loro intera attività, morìa compresa. Gli apicoltori sintetizzano questa situazione, convinti ma mai rassegnati, che lo sciame in tali casi subisca uno “sbandamento”.