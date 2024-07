Scontro tra due furgoni in provincia di Latina | un ferito trasportato in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nel tardo pomeriggio del 4 luglio, i Carabinieri della Stazione locale sono intervenuti per un sinistro stradale avvenuto in via Mediana Vecchia. L’incidente ha coinvolto un autocarro, guidato da un cittadino nato nel 1950 e residente a Terracina, e un quadriciclo condotto da un cittadino del 1958, anch’egli residente a Terracina. Dinamica dell’Incidente Per cause ancora in corso di accertamento, l’autocarro, provenendo da una strada secondaria, si è immesso in via Mediana Vecchia senza rispettare il segnale di stop, impattando frontalmente e lateralmente il quadriciclo che stava percorrendo la strada principale. Intervento e Conseguenze Il conducente del quadriciclo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 eall’diper le cure necessarie.