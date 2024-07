Roma Carlo Verdone al Festival PortiCiak | ‘la vera creatività te la dà la periferia il centro ti dà delle cartoline’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 5 luglio 2024) E’ in corso il, la rassegna culturale organizzata dal Municipio III in cui per sei serate si alternano presentazioni, dibattiti, proiezioni e stand gastronomici all’interno di uno spazio popolare che durante gli anni si è trasformato in un luogo di aggregazione. Il comitato di residenti da tempo si impegna per la riuscita dell’evento. Ieri, 4 luglio,ha partecipato all’appuntamento.alL’arrivo dialera molto atteso dai residenti e tutti coloro che hanno voluto partecipare all’evento. Il desiderio di tanti, infatti, è stato realizzato e l’attore e registano ha raggiunto i presenti alle 20.30 in quel dì via Monte Cervialto. LEGGI ANCHE:–T’avemo lasciato la colazione’,racconta sui social cosa gli è accaduto al bar Da professionista e da persona umile qual è,è salito sul palco ed ha salutato con entusiasmo i cittadini, affermando che è proprio in eventi come questi che vi sononi veri.