Rischio listeria ecco la lista dei prodotti soprattutto tramezzini

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo il richiamo di un lotto diPRO bresaola, rucola e grana di Albaper presenza di, scatta il maxi ritiro precauzionale di tutta la produzione. Il produttore e il marchio di identificazione dello stabilimento è Albaspa, mentre il nome commerciale del prodotto sono molteplici: dalla ciabatta cotto da 7 pezzi, ai salamini piccanti e tarallini da 20 pezzi, ma anche iprosciutto cotto, pangrill al salame e tanti altri. Lo stabilimento è in via Ettore Maiorana 2, a Faggiano (TA). Per identificare al meglio isotto richiamo si può controllare il lotto accusato. Sono molteplici e i codici articolo non sono consecutivi. La nota del ministero segna tutti i lotti dal L160 a L180.