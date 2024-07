Resta impigliata nella teleferica e precipita per 100 metri | così è morta Margherita Lega

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un incidente innel Verbano Cusio Ossola, in Piemonte, avvenuto all’ora di pranzo di ieri, giovedì 4 luglio, è costato la vita alla 41enne, che si trovava in villeggiatura a Calasca Castiglione,Valle Anzasca, con il marito e i due figli, come riporta l’Ansa. Secondo le prime ricostruzioni la donna sarebbe rimasta, un impianto dotato di uno slittino di piccole dimensioni per il trasporto dei bagagli da valle a monte, e viceversa: come riporta la stampa la donna, presumibilmente, stava caricando i bagagli sullaquando, per cause ancora da chiarire, l’impianto si è azionato, trascinando con sé la donna, che è rimasta, che è rimasta attaccata alla telferica, è poita al suolo da circa 100, in un dirupo.