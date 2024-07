Paolini-Keys in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Jasmineaffronterà Madisonagli ottavi di finale di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Non smette di sorprendere Jasmine, che grazie alla vittoria ai danni di Andreescu è diventata la prima italiana di sempre ad aver raggiunto la seconda settimana in tutti e tre i primi Slam dell’anno. L’asticella ora si alza visto che sulla sua strada troverà l’americana, specialista dell’erba, superficie dove ha vinto ben tre titoli in carriera (e vanta anche due quarti di finale a). Nonostante non si preannunci un match agevole,è talmente in forma che potrà giocarsi le sue carte e pensare di proseguire il cammino nel torneo.ha vinto l’unico precedente tra le due.