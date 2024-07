Pagamento Tari botta e risposta Petrillo-Prete

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 luglio 2024) Fiumicino, 5 luglio 2024 – E’ polemica a Fiumicino per quanto riguarda ildella. In particolare, Angelo, capogruppo delle Lista civica Ezio sindaco, lamentava il ritardo nell’invio dei bollettini: “Molti cittadini di Fiumicino non hanno ricevuto i bollettini dellae per assurdo soprattutto le persone più anziane, che spesso non hanno accesso alle tecnologie digitali”, ha scrittosuoi suoi canali social. Polemica alla quale ha fatto seguito la replica del capogruppo di Fratelli d’Italia, Agostino, che ha preferito “Rispondere con i numeri”. Ma non solo, ad essere lamentati erano anche altri disservizi che riguarderebbero le piattaforme digitali, creando così disagi ai cittadini: “Da una settimana il sistema PagoPA non funziona correttamente, – ha aggiunto– rendendo impossibile effettuare i pagamenti online ed il portale del contribuente della Fiumicino Tributi si impalla di continuo .