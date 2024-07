Muore a 33 anni dopo un intervento estetico ai glutei a causa del gel iniettato un materiale simile al vetro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Aveva 33Aline Ferreira, morta per undi chirurgia estetica ai. Siamo in Brasile, Goias. Qui lo scorso 23 giugno la modella si è sottoposta ad un’operazione nota come BBL (Brazilian Butt Lift) che va ad aumentare le dimensioni dei. Ferreira, come ha raccontato il marito ai giornali locali, stava bene. La febbre ha cominciato a salire dal giorno successivo all’fino a quando, il 26 giugno, ha avuto un forte dolore all’addome ed è svenuta. Una volta arrivata in ospedale, i medici ha attribuito il grave malessere al polimetilmetacrilato usato dalla clinica come protesi per i. Si tratta in unal. Dalla clinica, non autorizzata a fare questo tipo die ora sotto indagine, hanno ribattuto di non averlo usato e che l’infezione che ha portato l’influencer alla morte potrebbe essere statata dalle lenzuola di casa di Ferreira.