MormoRio La due giorni tutta arcobaleno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una festa colorata e dal profumo di accoglienza, per riflettere, confrontarsi e sensibilizzare sulle tematiche Lgbtqia+. Riomagno apre le porte, oggi e domani, alla prima edizione di “”, un evento culturale tra talk, spettacoli, musica, storie, libri, moda, convivialità, colori e diritti. Il paese sarà vestito dell’accogliendo, sotto la direzione artistica di Lorenzo Pezzotti (speaker vocalist image show, performer presso Botox Milano), ospiti come Regina Miami (drag performer), la stilista Chiara Boni, Simone Guidarelli (creativo eclettico. fashion editor, consulente d’immagine, stylist), Lalique Chouette (Miss Drag Queen Italia 2017), Alyssa Lumière (Beauty Queen Toscana 2024) e con la partecipazione straordinaria di Karma B, duo di drag queen gemelle protagoniste della scena drag italiana e non solo, note anche per la partecipazione al programma Rai “Ciao maschio” di Nunzia De Girolamo.