Latina violenta aggressione in zona Autolinee | scatta il daspo urbano

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – L’intensificazione dell’attività di monitoraggio dei fenomeni violenti commessi nei luoghi della movida e dei locali pubblici della Provincia disposta dal Questore di, ha consentito di emettere unnei confronti di un giovane, di origine tunisina, che nei giorni scorsi si era reso responsabile di unaai danni di due connazionali in(leggi qui). Lo straniero, immediatamente identificato dalle pattuglie delle volanti presenti sul posto, era stato denunciato all’A.G in quanto ritenuto responsabile di aver aggredito, per futili motivi con l’utilizzo di cocci di una bottiglia di vetro, i due connazionali, causandogli delle lesioni. E proprio per arginare i sempre più frequenti casi di violenza in luoghi di incontro o svago, vengono azionate le misure di prevenzione personali per impedire a giovani che si rendono autori di violenze in zone con numerosi locali pubblici e ad alta frequentazione, di stazionare nelle vicinanze dei locali pubblici per un periodo da sei mesi a tre anni.