Il nuovo Casio x UNO è la perfetta combinazione di due grandi classici senza tempo

(Di venerdì 5 luglio 2024)e UNO hanno deciso di lanciare un orologio in comune. Il produttore giapponese di orologi e l'azienda statunitense di giochi Mattel hanno presentato un'insolita collaborazione: ilx UNO A168WEUC. Il segnain questione non solo ripropone l'iconico design delA168, ma lo combina anche con l'aspetto colorato del popolare gioco di carte che ha appassionato generazioni di persone fin dalla sua introduzione negli anni Settanta. Tutti i dettagli d'ispirazione UNO che puoi trovare in questoorologioIl quadrante dell'orologio è ispirato al design del classico gioco di carte UNO. I colori rosso, blu, giallo e verde sono opportunamente disposti intorno al display digitale per creare un effetto nostalgico: quando si attiva la retroilluminazione, sul display LCD compare la parola "Wild", che evoca l'emozione di pescare un +4 nel gioco.