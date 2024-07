Il Casalguidi prende Fusco e Massaro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’Intercomunale Monsummano annuncia le conferme per la prossima stagione di Promzione. Vestiranno ancora la maglia amaranto i difensori Riccardo Citti, Marco Saquella e Mirko Dal Porto. Tutti e tre hanno giocato un ottimo campionato, nel corso della passata annata, e sono pronti ancora una volta a dare il massimo, agli ordini del neo-allenatore Fanucchi. Anche per quanto riguarda la linea mediana sono state annunciate delle importanti conferme. Allo Strulli sarà possibile vedere ancora le giocate di Lorenzo Goti, di Gian Filippo Dal Poggetto, di Matteo Silvano e dell’esperto Leandro Vitiello. Sono nomi importanti per il campionato di Promozione, che fanno ben capire quali siano le intenzioni della squadra monsummanese, che lo scorso anno ha sfiorato i playoff.