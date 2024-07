I dubbi a Seregno In treno a Milano | ci metti la metà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) La metrotranvia daavanza, ma per ora non si vede. E, per molti cittadini e molte attività della zona interessata dai lavori, forse è meglio così. Perché l’arrivo del tram aè vissuto in alcuni casi con preoccupazione (in particolare per i commercianti che si trovano tra via Colzani e via Comina) e soprattutto con indifferenza. Da molti la metrotranvia è considerata un’opera inutile. Il perché è presto detto: il tram si ferma a sud della città, non lontano dalla stazione. Raggiungibile a piedi da chi abita a Sant’Ambrogio e a San Carlo, mentre tutti gli altri dovranno prendere l’auto. A quel punto la scelta: arrivare acolin 24 minuti o con il tram in 58 minuti. La risposta sembra scontata. "Onestamente non credo che il seregnese andrà acon il tram – commenta il sindaco Alberto Rossi – però magari potrà rivelarsi utile per chi deve raggiungere l’ospedale o per chi, al contrario, vuole venire qui".