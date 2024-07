Hit Parade | la risalita di Ultimo in classifica

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 5 luglio 2024) La nuovasettimanale dettata dalle vendite di Fimi/Gfk rispecchia i gusti musicali della stagione dei live. Sono tanti gli artisti tornati sul palco e il successo dei concerti si riflette anche nelle vendite, specialmente tra album e vinili. Mentre prosegue a gonfie vele la stagione dei live estivi, tra ladi album e vinili sorprendono quegli artisti che sono riusciti a riempire stadi interi e macinare un sold out dopo l’altro. Non sorprende che Geolier esiano tra di loro, ma non mancano anche importanti e inaspettati riposizionamenti. Sul podio dellae Geolier, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagDopo un debutto da record, per la terza settimana consecutiva dalla pubblicazione, Geolier si posiziona al primo posto delladegli album più venduti secondo Fimi/Gfk con Dio lo sa.