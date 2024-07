’Giovi Pan’ magia e inclusione Un saggio di grande successo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) La, l’emozione, la fantasia, la poesia dei gesti, l’espressività dei movimenti, la mimica e gli sguardi di gioia sono stati la cornice di uno spettacolo che ha lasciato il segno nel cuore di quelli che hanno avuto la fortuna di essere presenti. Al Teatrino dei Servi si è alzato il sipario suldi fine anno intitolatodella scuola ’Danza col cuore’ della maestra Maria Aurelia Cornali (per gli alunni Marilia) di viale Chiesa a Massa. In una sala gremita, i 26 allievi hanno trasportato il pubblico in un mondo fiabesco in cui tutti raccontavano una storia, quella di Peter Pan (interpretato da Giovanni Angeloni). Parole velate di entusiasmo e gioia per Roberto Marrai, presidente dell’Associazione Autismo Apuania: "Sono tornato a casa con la gioia nel cuore, tanta gioia, tanta consolazione e molta speranza – ha detto –.