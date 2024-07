Giacobazzi re del Vertical Ospitaletto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Siamo arrivati alla quarta edizione del, corsa competitiva in salita fortemente voluta da due atleti molto attivi e conosciuti, Andrea Baruffi e Sonia del Carlo. L’idea è nata dalla loro voglia di riproporre un percorso su cui hanno costruito i loro successi nella maratona tanti atleti, guidati da Luciano Gigliotti e Renzo Finelli; fra questi Massimiliano Ingrami (campione italiano 1997) e Stefano Baldini (campione olimpico 2004). E così sui 7 chilometri di salita incessante che da Castelvetro portano a, con 380 metri di dislivello, si sono sfidati in notturna quest’anno 191 agonisti, graziati dal meteo insolitamente fresco per il periodo. Superato perciò il record di "finishers" dello scorso anno, anche se solo di una unità; in realtà si tratta di un bel successo non solo in considerazione del calo generalizzato dei partecipanti alle gare podistiche ma anche perché, causa il mancato rinnovo della convenzione fra Fidal ed enti di promozione sportiva, non hanno potuto partecipare quanti in possesso solo di tessera EPS.