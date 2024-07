Federica Pellegrini concorrente di Ballando con le stelle? Ecco come stanno le cose

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 5 luglio 2024)conferma i contatti con Milly Carlucci percon le: sarà nel cast? Proseguono le trattative per la nuova edizione dicon le, cheda tradizione farà capolinea su Rai1 in autunno tra i primi grandi eventi della stagione televisiva. Dagospia nelle ultime ore ha confermato le voci che vedono la ex nuotatricesempre più vicino a un posto nel cast della nuova edizione, che salvo colpi di scena scatterà il prossimo 28 settembre, con qualche settimana di anticipo rispetto al previsto e chissà che non si opti anche per una durata più lunga. A margine di un evento, la Diva ha rotto il silenzio sulle voci degli ultimi giorno, confermando a sorpresa le trattative con la Carlucci e svelando che già in passato erano stati fatti vari tentativi per portarla in trasmissione.