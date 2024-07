Ex concorrente dell’Isola dei Famosi si è sposata a sorpresa | nessuno se l’aspettava ecco il video

Leggi tutta la notizia su donnapop

Una ex concorrente de L'Isola dei Famosi si è sposata in segreto e nessuno dei suoi fan ne era al corrente. Ma di chi stiamo parlando? È Guendalina Tavassi ad aver indossato l'abito bianco in spiaggia, scegliendo come location per le sue nozze il paradiso delle Maldive. Ricordando un po' la promessa d'amore che Roberto Farnesi ha fatto il mese scorso alla sua dolce metà. L'ex concorrente de L'Isola dei Famosi ha sposato in segreto il fidanzato Federico Perna, già visto sul piccolo schermo durante il percorso di Guendalina al reality di Canale 5. Dopo due anni di storia d'amore da favola, i due hanno deciso di fare il grande passo in spiaggia, nel luogo dove stanno trascorrendo una vacanza da sogno. Chi è l'ex concorrente de L'Isola dei Famosi che si è sposata in segreto? Guendalina Tavassi è stata concorrente de L'Isola dei Famosi in coppia con il fratello Edoardo; in quell'occasione aveva presentato al grande pubblico Federico Perna, l'attuale marito.