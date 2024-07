Euro 2024 | Francia avanti ai rigori e senza gol su azione in tutto il torneo il Portogallo e Ronaldo escono di scena

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Labatte ilai calci di rigore e si qualifica per le semifinali di, dove sfiderà la Spagna a Monaco di Baviera martedì prossimo. Al termine di una partita estremamente equilibrata,occasioni per un’ora e poi ricca di opportunità da una parte e dall’altra, il giusto epilogo per questo quarto di finale stellare diè quello della lotteria dal dischetto, ed è la seconda volta in pochi giorni per i lusitani, mentre i transalpini ci arrivano clamorosamente a quota zero gol segnati su, soloo autogol. Isorridono così ai galletti, anche se Mbappé è a rischio per il riacutizzarsi del problema al naso e c’è tanto da sistemare per Deschamps, ennesimo fallimento – o giù di lì – per Roberto Martinez in un grande