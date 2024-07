Dumfries | Calhanoglu un fratello mi ha aiutato! Domani avversari

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024)affronterà il compagno Hakanin Olanda-Turchia. Su Sky Sport ha presentato la sfida sottolineandone l’importanza.– Denzelparla di Olanda-Turchia soffermandosi sul suo compagno all’Inter: «per me è come un. Da quando sono arrivato all’Inter mi hatanto, perché lui era già a Milano. Anche le nostre famiglie sono amiche.però saremoin campo, anche se il rispetto è tanto». Giocatori e tifosi, parlaCONTRO – Denzelesprime una sua opinione generale sulla partita: «Mi aspetto una Turchia energica in campo. Dovremo fare del nostro meglio ed essere molto concentrati per vincere la partita. So che ci saranno tanti tifosi loro allo stadio, ma a me questo dà la carica».