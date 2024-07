Due studentesse americane violentate in centro | fermati due giovani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Siracusa è stata teatro di un episodio di violenza che ha sconvolto la comunità e messo in luce ancora una volta la brutalità della violenza di genere. Nella notte del 3 luglio, due, in Italia per un programma di studio, sono state vittime di un’aggressione sessuale. I responsabili, due ragazzi di 18 e 19 anni, sono statidalla polizia locale con l’accusa di violenza sessuale aggravata. La serata del 3 luglio sembrava essere una notte come tante altre. Le due ragazze stavano rientrando a casa dopo aver trascorso del tempo a esplorare la bellezza di Siracusa. Tuttavia, la tranquillità della loro passeggiata è stata interrotta quando i duele hanno avvicinate con il pretesto di chiedere in prestito dei documenti necessari per acquistare sigarette da un distributore automatico.