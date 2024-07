Da Orbán un ceffone all’Unione Europea Ma la colpa è di Bruxelles che ha abdicato al suo ruolo di mediazione nel conflitto ucraino Parla l’eurodeputato M5S Della Valle

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo un viaggio a Kiev perre di pace,è volato pure a Mosca, facendo infuriare l’Unioneche ha subito preso le distanze. Danilo, euromentare M5S, come mai l’iniziativa di pace è stata lasciata nelle mani del discusso leader di Budapest? “Orban è un nazionalista e noi abbiamo sempre condannato le azioni repressive nel suo Paese in particolare verso il sistema giudiziario, la libertà di stampa e la comunità LGBT. Tuttavia, il suo viaggio a Mosca non può essere derubricato dalle Istituzioni europee come un incidente. La sua stretta di mano a Putin è un vero e proprio schiaffo diplomatico a tutta l’Unioneche haal suodi mediatore nelin Ucraina. Il suo viaggio a Mosca non è una sorpresa, ma la conseguenze degli errori di