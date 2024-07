Confimprese la rivincita dei negozi | In sei mesi sono 2 160 in più

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nonostante il calo dei consumi dello 0,8% nei primi 5dell’anno e l’incertezza dello scenario internazionale, si stimano 5.580 nuovientro la fine del 2024 pari a una crescita del +6,6%, di cui 3.240 nel II semestre con una ricaduta occupazionale di 33.264 nuovi addetti su base annua. Ma serve una nuova disciplina per le vendite on line per equiparare i due canali di vendita. Il trend di chiusura di punti vendita nel 2024 dovrebbe risultare intorno al 2% e le causelegate all’eccessiva onerosità delle location e agli interventi di razionalizzazione della rete distributiva (65%). A dirloi dati del Centro studi(oltre 450 brand commerciali, 90mila punti vendita, 800mila addetti) in collaborazione con Global Strategy, che evidenza come nel primo semestre del 2024 vistati 2.