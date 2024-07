Ciné N 13 nella quarta giornata Chiara Francini Pilar Fogliati per chiudere la convention

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024)N.13,e una sorpresa finale che chiude lache ha presentato le novità della prossima stagione cinematograficaN.13 giunge al termine venerdì 5 luglio, con le ultime e attesedell’edizione, per presentare in anteprima le novità della prossima stagione cinematografica. Saranno due le società di distribuzione che presenteranno le loromattinata di venerdì: I Wonder Pictures (Sala Concordia, 9.45), alla presenza dell’attrice e produttrice, protagonista del lungometraggio Coppia aperta, quasi spalancata, dall’omonimo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame, diretto dalla regista Federica Di Giacomo, e Eagle Pictures (Sala Concordia, 10.