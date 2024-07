Chiudono le Stanze di Verdi | Promesse non rispettate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Cari amici, abbiamo tenuto Lediaperte come sempre, fino al 31 maggio. Sono stati fatti grandi sacrifici, soprattutto da parte dei volontari Enrico, Alessandro e Umberto. Abbiamo dovuto chiudere perché, purtroppo, alcuni degli aiuti promessi non sono ancora arrivati. Grazie a tutti coloro che ci hanno sempre sostenuto e supportato. Per il momento, non ci resta che aspettare. Poi, vedremo il da farsi". Con questo messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del papà Giorgia Ciavatti, figlia del compianto Otello fondatore del Comitato piazzae delleche lì sorsero nel 2016, ha annunciato la chiusura a tempo indeterminato di quel luogo che, nel tempo, oltre a un punto di riferimento di informazione culturale, divulgazione di libri e promozione di eventi, era soprattutto un baluardo contro il degrado e lo spaccio nella delicata zona universitaria.