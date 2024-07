Capo scout indagato per abusi sui lupetti | dopo li ricattava

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un61enne è stato arrestato dalla polizia di frontiera di Civitavecchia per avere abusato e poi ricattato almeno due ex, ancoraall’epoca dei fatti. A far scattare le indagini è stata la denuncia di una delle vittime, oggi 20enne. Ad inchiodarlo sono state le immagini delle telecamere dalla polizia mentre adescava un’altra minorenne.Leggi anche: Bergamo: “Papà mi molesta”, le parole della ragazzina che mettono fine a un incubo La denuncia di una delle vittime Sono almeno due le minorenni vittime deglidelarrestato dalla polizia di frontiera di Civitavecchia. Dalla denuncia di una di loro, oggi ventenne, sono partite le indagini. A coordinarle, Lorenza Ripamonti. Gli agenti sono poi riusciti a risalire anche a un’altra delle vittime.