Caivano stupro cuginette | Varriale e Mosca condannati a 13 e 12 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Due condanne a 12e 5 mesi e 13e 4 mesi: è la pena inflitta dal giudice del tribunale di Napoli Nord al 19enne Giuseppee al 20enne Pasquale, i due maggiorenni imputati per gli stupri ai ddi duedi 12 e 10. La Procura di Napoli Nord aveva chiesto per i due imputati 11e 4 mesi e 12di reclusione. La sentenza, la prima su questa vicenda, è stata emessa al termine di una camera di consiglio di alcune ore.Leggi anche: Due studentesse americane violentate in centro: fermati due giovani Pene tra 9 e 10e otto mesi di reclusione (pene ridotte di un terzo in considerazione del rito) sono invece state chieste dal pm Claudia De Luca nel corso del processo con il rito abbreviato a Napoli davanti al giudice del tribunale per i minorenni di Napoli Anita Polito.