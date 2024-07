Bruscolotti ricorda l’arrivo di Maradona a Napoli | La città scoppiò di gioia Non sembrava vero potesse giocare con noi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’ex difensore Giuseppedi Diego Armando, una storia di calcio e amicizia. Giuseppe, ex difensore del, ha condiviso un toccante ricordo deldi Diego Armando, esattamente quarant’anni fa, quando il calciatore argentino fece il suo ingresso trionfale nellapartenopea. Il Giorno dell’Acquisto Rivoluzionarioha raccontato con nostalgia il momento in cui venne annunciato l’acquisto di. “di? Il giorno della sua presentazione ero in Sardegna, in vacanza. Come vissi il suo acquisto? Ascoltai l’annuncio in radio a giugno: ero in un ristorante e finalmente sentii la notizia, che fece scoppiare dila. Si capiva già che fosse il più bravo di tutti? L’avevamo visto alla tv e nonchecon noi: chi se l’immaginava?”.