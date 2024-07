A Venezia è tempo di Riflessioni per la nuova proposta di miscelazione firmata Aman

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’hôtellerie e lanon sono nati insieme. Come servizio verso l’ospite, la seconda è andata a innestarsi nel primo, dopo che già la ristorazione lo aveva preceduto – e non sempre con risultati efficaci. Specialmente quando il contesto di riferimento è il lusso, quindi il viaggio esclusivo che spesso americani, giapponesi o arabi si concedono nel nostro Paese, l’esclusività di unanon va sempre di pari passo con la sua qualità., uno dei gruppi votati all’ospitalità più esclusiva in tutto il mondo, in una delle due uniche sedi italiane, vanta uno degli stabili più imponenti del Canal Grande. A, Palazzo Papadopoli è infatti uno degli otto Palazzi Monumentali della Serenissima, che ormai da undici anni ospita ventiquattro camere e suite arricchite con opere dei maggiori maestri italiani.