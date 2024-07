Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024)4 LUGLIOORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-, CODE TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD, IN DIREIZONETRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONENORD POI CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO TRA LE USCITE CASSIA E PESCACCIO AUTO IN CODA DALLA-FIUMICINO ALL’OSTIENSE TRAFFICO RALLENTATO DALL’ARDEATINA ALLA TIBURTINA IN INTERNA SI STA IN CODA DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA INCOLONNAMENTI INTERESSANO ILTRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA A PORTONACCIO, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.