Val di Susa ragazzo di 17 anni muore annegato alla Gola del Pis

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un tragico incidente è avvenuto questo pomeriggio ad Almese, in Val di, dove undi 17ha perso la vitaGoja del Pis. Il giovane è scomparso sott’acqua in un piccolo lago che si forma ai piedi di una cascata di un torrente, reso più pericoloso dai recenti temporali che hanno ingrossato le acque. L’rme è stato lanciato dalle persone che erano con lui, preoccupate perché non lo vedevano più risalire.Leggi anche: L’attore Mauro Santopietro condannato per omicidio stradale Immediatamente, sul luogo sono intervenuti i soccorsi: un’ambulanza del 118, l’elicottero dell’Azienda Zero, e i vigili del fuoco con i sub. Questi ultimi sono riusciti a recuperare il, portandolo a riva dove i sanitari hanno tentato disperatamente di rianimarlo, purtroppo senza successo.