Una giostra più inclusiva Dalla musica ai laboratori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Porta Solestà apre i cancelli al progetto ‘Una Quintana da vivere! Turismo, Esperienze ed Inclusione’, grazie al finanziamento di 5mila euro da parte della Fondazione Carisap. "Si tratta di una vera e propria immersione culturale nel periodo della Quintana, con un approccio da turismo esperienziale grazie all’opportunità di immergersi nella tradizione della" dice Chiara Stipa. "All’interno del sestiere si vivranno diversi momenti:cena medievale, studiata nei sapori per raccontare un mondo lontano, ai momentili messi in scena dagli esperti del suono, fino acon musici, arcieri e sbandieratori, studio dei tessuti e anche prove degli abiti, e infine ‘saliamo in sella’, che permetterà a chiunque voglia, gratuitamente, di fare una cavalcata sui cavalli messi a disposizione dal nostro partner.