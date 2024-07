Ubriaco infastidisce i clienti di un bar quindi picchia un carabiniere Straniero arrestato in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Questa mattina, i Carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile di Terracina (LT) hannoun cittadino marocchino del ’92 senza fissa dimora. L’uomo è statoin flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’Incidente L’incidente è avvenuto all’interno di un bar situato sulla strada Regionale “Flacca”. Il cittadino marocchino, in evidente stato di ebbrezza e agitazione, ha iniziato a infastidire alcuni avventori del locale. Un militare in uniforme, appartenente ai Carabinieri di Terracina e presente nel bar per esigenze personali, è intervenuto per calmare l’uomo. Aggressione al Militare Nonostante l’intervento per riportare la calma, l’uomo ha aggredito il militare con calci e pugni.