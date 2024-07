The North Sea | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 4 luglio 2024) TheSea: trama, cast e streaming delsu Rai 2 Questa sera, giovedì 4 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda TheSea (Nordsjøen),del 2021 diretto da John Andreas Andersen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Mare del Nord. Una piattaforma petrolifera crolla sulla costa norvegese. Le cause sono attribuite a un cedimento del terreno. I ricercatori cercano di capireche sta accadendo e vengono convocati anche i ministri del petrolio e dell’energia per affrontare l’emergenza. Tra coloro che lavorano inche è considerato uno dei più grandi giacimenti petrolifero del mondo, ci sono anche Stian e Sofia, una coppia fidanzata da nove mesi ma che ancora non ha deciso di andare convivere.