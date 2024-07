Shevchenko | Non c’è niente da festeggiare Con la guerra ci sono giocatori che hanno perso la casa e la città

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2024) «Non c’èda», queste le parole diin merito ai festeggiamenti per le vittorie ottenute dall’Ucraina. Il presidente della federcalcio ucraina ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato del percorso fatto dalla sua Nazionale agli Europei e delle difficoltà che il calcio sta incontrando in un Paese devastato dalla. Andriy, presidente della Federcalcio ucraina, l’europeo della vostra Nazionale è durato poco, ma è stato il primo dallo scoppio della: che esperienza è stata? «Prima del torneo abbiamo diviso gli obiettivi: quello sociale e quello sportivo, che era qualificarsi e giocare bene. La squadra ha sbagliato la prima partita con la Romania, poi ha avuto una bella reazione vincendo con la Slovacchia e pareggiando con il Belgio, ma non è bastato, anche se siamo usciti solo per la differenza reti.