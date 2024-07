Serie A Casini | Prospettive di crescita in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Siamo in un momento in cui laA hadiinil. Grazie al lavoro della Lega, mutuando dalla Premier League, grazie alle finestre negli ultimi anni abbiamo migliorato molto la programmazione. Oggi sapremo il calendario, e a seguire avremo le prime finestre orarie, con il famoso ‘spezzatino’“. Lo ha dichiarato Lorenzo, presidente della LegaA, durante la presentazione del calendario dellaA Enilive 2024/2025. “La Lega punta moltissimo sulla partnership con Eni, anche in merito alla sostenibilità ambientale, altro elemento che contiamo di sviluppare in futuro“, ha aggiuntoin merito alla nuova partnership con Enilive, aggiungendo che “servirebbe un Piano Mattei al calcio italiano“.