Scoperto un caso di febbre Dengue Maxi-operazione di disinfestazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Laè arrivata anche in Valdelsa, segnatamente a Certaldo. La persona risultata positiva – e prontamente segnalata all’Asl – avrebbe contratto il virus al ritorno a casa da un soggiorno all’estero. "Il soggetto in questione – fa sapere l’Azienda sanitaria in una nota – vive sul territorio comunale, in una zona di campagna e con poche abitazioni". Un dato, quest’ultimo, che dovrebbe suonare come rassicurante sul fronte del rischio contagio. Il personale dell’Igiene pubblica di Empoli, diretta dal dottor Dimitri Fattore, ha avviato già nel tardo pomeriggio di ieri tutte le indagini delorganizzando il sopralluogo per effettuare "opportune verifiche". Sopralluogo, tra l’altro, finalizzato a richiedere al sindaco l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente al fine di disporre l’esecuzione di unanella località di residenza dello stesso, per un raggio di circa cento-duecento metri.