Scontro frontale tra due auto grave 40enne di Treviglio

(Di giovedì 4 luglio 2024) Spino d’Adda (Cremona). Undisi trova in gravi condizioni dopo un incidente stradale a Spino d’Adda, nel Cremonese. Lotra dueè avvenuto intorno alle 15,30 di giovedì 4 luglio in un tratto della Paullese, vicino al ponte sul fiume Adda del Comune in provincia di Cremona. Ad avere la peggio il bergamasco, trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico e ferite al torace e all’addome. Il conducente della seconda, un giovane di 26 anni, è stato portato in ambulanza in codice giallo al San Raffaele di Milano. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per due ore in modo da permettere i soccorsi e i rilievi della polizia stradale di Pizzighettone.