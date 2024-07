Sbandieratori e musici Porta Solestà-Romana si riaccende la sfida tra i plurivincitori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il sindaco Marco Fioravanti sarà protagonista del giuramento del Magnifico Messere e lo farà alla vigilia della Quintana di luglio, il 12, a piazza Arringo. Il coreografo Mirko Isopi, infatti, sta predisponendo gli ultimi dettagli relativi al cerimoniale, che si svolgerà alle 18 e che ricalcherà quello di cinque anni fa, quando Fioravanti giurò per la prima volta. Una novità riguarda invece il Saluto alla Madonna della Pace, in programma sempre il 12 luglio ma alle 19, che non si svolgerà più a piazza Sant’Agostino, dove sono stati allestiti dei cantieri, bensì a piazza Ventidio Basso. Nel frattempo, si conclude il viaggio del Carlino tra i gruppi che parteciperanno al Palio cittadino per, in programma sabato e domenica sera a piazza Arringo.