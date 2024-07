Qualita del mare Sei punti critici in Maremma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ilpulito e incontaminato nelle costemmane? Non del tutto. I dati raccolti nel monitoraggio estivo da "Goletta Verde" non sono infatti del tutto rassicuranti: sono seiin provincia di Grosseto che hanno delle ombre, due di questi sono addirittura risultati fortemente inquinati. Si tratta della foce del Gora a Follonica e la foce del fosso Tagliata Etrusca, ad Ansedonia. La foce del fiume Osa a Fonteblanda, nel comune di Orbetello, ha ricevuto il giudizio di "inquinato", mentre sono risultati entro i limiti ialla foce del Bruna a Castiglione della Pescaia, la foce del fiume Albegna alle Bocche di Albegna, nel comune di Orbetello, il campione prelevato in spiaggia, di fronte al canale, tra le località Poggio Pertuso e Cala Galera nel comune di Monte Argentario.