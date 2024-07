PS4 ha aiutato AMD ad evitare la bancarotta rivela un dipendente

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 4 luglio 2024) Undi AMD hato che il successo straordinario di PS4 è riuscito adche la società, a cui dobbiamo l’hardware della console Sony, finisse addirittura in. Ebbene sì, a raccontare questo interessante aneddoto con un post sul suo profilo LinkedIN è stato Renato Fragale,di AMD da oltre 22 anni. Aggiungiamo inoltre che Fragale lavorava all’epoca proprio con i chip di PlayStation 4, ricoprendo nello specifico il ruolo di responsabile senior dello sviluppo ingegneristico. A causa di questo motivo è lecito pensare che Renato Fragale abbia una conoscenza diretta (ed estremamente approfondita) della situazione in questione, ragion per cui le sue dichiarazioni sono da tenere decisamente in considerazione.