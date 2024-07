Pd Campania a ‘Ruotoli’ l’eurodeputato commissario regionale Dem? La voce corre De Luca in campo con 15 liste

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl nuovo europarlamentare Sandro Ruotolo comedel Pdal posto di Antonio Misiani: latra i corridoi del partito guidato da Elly Schlein. Una indiscrezione tutta da verificare, ma che diverse fonti confermano ad Anteprima24.it. Se davvero Misiani fosse sostituito con Ruotolo, saremmo di fronte a una mossa caratterizzata da una aperta ostilità nei confronti di Vincenzo De, che con il giornalista recentemente eletto a Bruxelles non è mai stato in sintonia. De, come sappiamo, ha intenzione di ricandidarsi, sfruttando il mancato recepimento da parte del Consigliodella legge quadro nazionale che fissa il limite dei due mandati. Si tratta dello stesso meccanismo che sta permettendo al Presidente del veneto,Zaia, di svolgere il suo terzo mandato da Governatore.