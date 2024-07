Ogni anno muoiono 350 persone per annegamento 60mila salvataggi lo scorso anno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) In Italiasi contano circa 350 decessi perdi cui l’80% sono maschi, con 800 ospedalizzazioni e 60.000. A rischio sono i bambini e gli adolescenti, soprattutto stranieri. Numeri importanti, ma che si possono ridurre individuando le cause degli allagamenti (negli ambienti naturali sono soprattutto malori, correnti, fondali irregolari, sport acquatici e cadute) e i luoghi dove avvengono e le condizioni che li determinano. I dati, insieme ad alcuni consigli utili per la prevenzione, sono stati raccolti dall’Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli allacciamenti e degli incidenti nelle acque di balneazione, istituito dal Ministero della Salute, e sono contenuti nel primo rapporto sui lavori dell’Osservatorio pubblicato sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità.